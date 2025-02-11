Земцова Арина Яковлева
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
Супруги
Земцов Ларион Степанов1817 г.р.
Дети
Земцов Маркелл Ларионов1857 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мочалкина (Земцова) Прасковья Ларионова
Отец ребёнка: Земцов Ларион Степанов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Земцов Ларион Степанов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно