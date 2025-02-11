Земцова Арина Яковлева 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцова Арина Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Супруги
Земцов Ларион Степанов1817 г.р.
Дети
Мочалкина (Земцова) Прасковья Ларионова1853 г.р.
Земцов Маркелл Ларионов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Ларион Степанов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мочалкина (Земцова) Прасковья Ларионова

Отец ребёнка: Земцов Ларион Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Земцов Маркелл Ларионов

Отец ребёнка: Земцов Ларион Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.