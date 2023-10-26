Фисак Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейсах Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесак Анастасия Яковлена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Сердюк (Фисак) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно