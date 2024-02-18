Ванина (Терентьева) Пелагея Ксенафонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванина (Терентьева) Пелагея Ксенафонтова

Место рождения

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Ванин Максим Алексеевич

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.

Сын: Ванин Николай Максимович

Отец ребёнка: Ванин Максим Алексеевич

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: (Ванина) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Ванин Максим Алексеевич

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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