Ванина (Терентьева) Пелагея Ксенафонтова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Ванин Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Дочь: (Ванина) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Ванин Максим Алексеевич
Смерть
Неизвестно