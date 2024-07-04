Манжосов Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжосов Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манжосов Виталий

Мать ребёнка: Махова (Марьяненко) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северина (Манжосова) Елена Генадевна

Мать ребёнка: Махова (Марьяненко) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова (Марьяненко) Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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