Чалов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧалов Николай Владимирович

Чалов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: Чалов Владимир Кузьмич

Мать: Чалова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Чалов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Чалова Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1913

Дочь: Чалова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Чалова Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалова Ефросинья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close