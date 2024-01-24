Чалов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
Отец: Чалов Владимир Кузьмич
Мать: Чалова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.07.1904
Мать ребёнка: Чалова Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1913
Дочь: Чалова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Чалова Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно