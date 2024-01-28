Катерина Бравадо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Бравадо

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Место рождения

Кальтаниссетта

Дата рождения

22.07.1918

Дата смерти

25.05.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
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Рождение
22.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1942

Дочь: Аврора Бравадо

Отец ребёнка: Просперо Бравадо

Рождение ребёнка
19.07.1943

Сын: Джо Бравадо

Отец ребёнка: Просперо Бравадо

Рождение ребёнка
25.05.1944

Дочь: Джульетта Грассо (Бравадо)

Отец ребёнка: Просперо Бравадо

Смерть
25.05.1944

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