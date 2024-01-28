Катерина Бравадо
Место рождения
Дата рождения22.07.1918
Дата смерти25.05.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1942
Дочь: Аврора Бравадо
Отец ребёнка: Просперо Бравадо
Рождение ребёнка
19.07.1943
Сын: Джо Бравадо
Отец ребёнка: Просперо Бравадо
Рождение ребёнка
25.05.1944
Дочь: Джульетта Грассо (Бравадо)
Отец ребёнка: Просперо Бравадо
Смерть
25.05.1944