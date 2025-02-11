Прасковья Филиппова
женский, родилась 1835, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАкулина Денисова1815 г.р.
ОтецФилипп Григорьев1812 г.р.
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Место
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Рождение
1835
Отец: Филипп Григорьев
Мать: Акулина Денисова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно