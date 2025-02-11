Прасковья Филиппова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Акулина Денисова1815 г.р.
Отец
Филипп Григорьев1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Филипп Григорьев

Мать: Акулина Денисова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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