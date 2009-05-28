Дятлова (Старкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Старкова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

28.05.2009

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Старков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2009
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