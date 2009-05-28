Дятлова (Старкова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти28.05.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Старков Иван
Рождение ребёнка
21.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2009