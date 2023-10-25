Ларионова (Платонова) Зоя Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1950
Отец: Платонов Владимир Фёдорович
Мать: Платонова Федора
Рождение ребёнка
03.05.1974
Сын: Ларионов Борис Геннадьевич
Отец ребёнка: Ларионов Геннадий
Рождение ребёнка
23.03.1977
Дочь: Ларионова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Ларионов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Ларионов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Геннадий