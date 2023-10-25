Ларионова (Платонова) Зоя Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Платонова) Зоя Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1950

Отец: Платонов Владимир Фёдорович

Мать: Платонова Федора

Рождение ребёнка
03.05.1974

Сын: Ларионов Борис Геннадьевич

Отец ребёнка: Ларионов Геннадий

Рождение ребёнка
23.03.1977

Дочь: Ларионова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Ларионов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Ларионов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Геннадий

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