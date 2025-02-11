Тюрина Анастасия Игнатьевна Морозова
женский, родилась 1879, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецМорозов Игнатий Иванович1847 г.р.
МатьМорозова Евдокия Ивановна1852 г.р.
Супруги
Тюрин Михаил Николаевич1877 г.р.
Дети
(Тюрина) Александра Михайловна06.04.1904 г.р.
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Место
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Рождение
1879
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.02.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: (Тюрина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Николаевич
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно