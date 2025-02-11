Тюрина Анастасия Игнатьевна Морозова 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрина Анастасия Игнатьевна Морозова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1879, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Морозов Игнатий Иванович1847 г.р.
Мать
Морозова Евдокия Ивановна1852 г.р.
Супруги
Тюрин Михаил Николаевич1877 г.р.
Дети
(Тюрина) Александра Михайловна06.04.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Морозов Игнатий Иванович

Мать: Морозова Евдокия Ивановна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Тюрин Михаил Николаевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.04.1904

Дочь: (Тюрина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Николаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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