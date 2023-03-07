Тюрин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1899
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Васильевна
Бракосочетание
08.02.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Анастасия Морозова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно