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Тюрин Михаил Николаевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Тюрин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Васильевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Тюрина Анастасия Морозова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1904

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Анастасия Морозова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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