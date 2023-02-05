Кокорин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1940
Дочь: Иванова (Кокорина) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кокорина Варвара Евстигнеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно