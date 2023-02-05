Кокорин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1940

Дочь: Иванова (Кокорина) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Евстигнеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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