Канаев Иван Иванович
мужской, родился 29.04.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецКанаев Иван МихайловичДо 29.04.1909 ст. г.р.
МатьКанаева Анна ГригорьевнаДо 29.04.1909 ст. г.р.
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Рождение
29.04.1909 ст.
Отец: Канаев Иван Михайлович
Мать: Канаева Анна Григорьевна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
29.04.1909 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P741?cat=677650&i=779