Канаев Иван Иванович 29.04.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Канаев Иван Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 29.04.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Канаев Иван МихайловичДо 29.04.1909 ст. г.р.
Мать
Канаева Анна ГригорьевнаДо 29.04.1909 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909 ст.

Отец: Канаев Иван Михайлович

Мать: Канаева Анна Григорьевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P741?cat=677650&i=779

Крещение
29.04.1909 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: Ефремовские мещане: Терентий Яковлев Наумов и Мария Семёнова Канаева https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P741?cat=677650&i=779

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.