Кожемякина (Чернякова) ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова (Кожемякина) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Далинчук (Кожемякина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно