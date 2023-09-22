Юркова (Ложкина) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Ложкина) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Елякин Ефим Андреевич

Мать: не указана

Пелагея Ивановна Ложкина - приемная дочь Ефима Андреевича Елякина
Бракосочетание
05.10.1860

Муж: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1862

Дочь: Юркова Мария Каллиниковна

Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1863

Дочь: Юркова Марфа Каллиниковна

Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1866

Дочь: Юркова Татьяна Каллиниковна

Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: Юркова Христиния Каллиниковна

Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: Юркова София Каллиниковна

Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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