Юркова (Ложкина) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Елякин Ефим Андреевич
Пелагея Ивановна Ложкина - приемная дочь Ефима Андреевича Елякина
Бракосочетание
05.10.1860
Рождение ребёнка
03.07.1862
Дочь: Юркова Мария Каллиниковна
Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович
Рождение ребёнка
29.08.1863
Дочь: Юркова Марфа Каллиниковна
Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович
Рождение ребёнка
12.01.1866
Дочь: Юркова Татьяна Каллиниковна
Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович
Рождение ребёнка
21.07.1867
Дочь: Юркова Христиния Каллиниковна
Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: Юркова София Каллиниковна
Отец ребёнка: Юрков Каллиник Денисович
Смерть
Неизвестно