Агафья Ивановна 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Иван Лаврентьевич

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Романова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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