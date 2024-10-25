Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Иван Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Романова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно