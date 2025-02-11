Марфа Иванова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Дементий Михайлов1823 г.р.
Дети
Ефимия Дементьева1846 г.р.
Иван Дементьев1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Михайлов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефимия Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Еремей Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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