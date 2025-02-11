Марфа Иванова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Дементий Михайлов1823 г.р.
Дети
Ефимия Дементьева1846 г.р.
Иван Дементьев1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ефимия Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Михайлов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Михайлов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Еремей Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Михайлов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно