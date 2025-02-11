Екатерина Кондратьева
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Ларион Никифоров1829 г.р.
Дети
Егор Ларионов1852 г.р.
Николай Ларионов1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Никифоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никифоров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никифоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Никифоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно