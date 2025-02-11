Екатерина Кондратьева 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Кондратьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Ларион Никифоров1829 г.р.
Дети
Егор Ларионов1852 г.р.
Николай Ларионов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Никифоров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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