Моисеева Сосанна Матвеева До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Моисеева Сосанна Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1855

умерла Неизвестно

Супруги
Моисеев Куприян Яковлев1850 г.р.
Дети
Моисеев Аверкий Куприянов16.10.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Куприян Яковлев

Рождение ребёнка
16.10.1873

Сын: Моисеев Аверкий Куприянов

Отец ребёнка: Моисеев Куприян Яковлев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.