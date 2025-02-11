Моисеева Сосанна Матвеева
женский, родилась До 1855
умерла Неизвестно
Супруги
Моисеев Куприян Яковлев1850 г.р.
Дети
Моисеев Аверкий Куприянов16.10.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1873
Сын: Моисеев Аверкий Куприянов
Отец ребёнка: Моисеев Куприян Яковлев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно