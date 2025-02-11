Видьманкина Феоктиста Васильева До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Видьманкина Феоктиста Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Видьманкин Семён Герасимов1850 г.р.
Дети
(Видьманкина) Екатерина Семёнова1870 г.р.
(Видьманкина) Елена Семёнова15.05.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видьманкин Семён Герасимов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Видьманкина) Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Видьманкин Семён Герасимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.05.1874

Дочь: (Видьманкина) Елена Семёнова

Отец ребёнка: Видьманкин Семён Герасимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.