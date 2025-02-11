Видьманкина Феоктиста Васильева
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Видьманкин Семён Герасимов1850 г.р.
Дети
(Видьманкина) Екатерина Семёнова1870 г.р.
(Видьманкина) Елена Семёнова15.05.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Видьманкина) Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Видьманкин Семён Герасимов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1874
Дочь: (Видьманкина) Елена Семёнова
Отец ребёнка: Видьманкин Семён Герасимов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно