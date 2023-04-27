de Lévis-Mirepoix Guy
Место рожденияMirepoix
Дата рожденияОколо 1207
Дата смерти20.09.1247
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1207
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Chevalier, Sieur de Mirepoix, de Florensac, de Montségur, Maréchal, d'Albigeois, Croisé
Рождение ребёнка
Около 1228
Дочь: de Lévis-Mirepoix (de Lévis-Mirepoix) Jeanne
Мать ребёнка: de Bruyères (de Bruyères) Jeanne
Бракосочетание
1234
Смерть
20.09.1247
Похороны
Неизвестно