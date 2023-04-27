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de Lévis-Mirepoix Guy

Место рождения

Mirepoix

Дата рождения

Около 1207

Дата смерти

20.09.1247

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1208 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1207

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Chevalier, Sieur de Mirepoix, de Florensac, de Montségur, Maréchal, d'Albigeois, Croisé
Рождение ребёнка
Около 1228

Дочь: de Lévis-Mirepoix (de Lévis-Mirepoix) Jeanne

Мать ребёнка: de Bruyères (de Bruyères) Jeanne

Бракосочетание
1234

Жена: de Bruyères (de Bruyères) Jeanne

Смерть
20.09.1247
Похороны
Неизвестно

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