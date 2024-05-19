Шилин Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилин Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

191

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
191

Отец: Шилин Захар Андреевич

Мать: Шилина (-) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова (Шилина) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Шилина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Шилина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилина Александра Ивановнва

Мать ребёнка: Шилина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шилина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шилина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шилина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилина Полина

Смерть
Неизвестно

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