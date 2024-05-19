Шилин Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения191
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
191
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова (Шилина) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Шилина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шилина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилина Александра Ивановнва
Мать ребёнка: Шилина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шилина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилина Полина
Смерть
Неизвестно