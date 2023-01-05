Абрамова (Мосина) Софья Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Брянской области. Возможно Теменичи или Дятьково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Яценко (Абрамова) Клавдия Илларионовна
Отец ребёнка: Абрамов Илларион Матвеевич
родилась в Брянской обл. Предположительно Теменичи или Дятьково
Смерть
1963
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область