Абрамова (Мосина) Софья Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Мосина) Софья Ипполитовна

Место рождения

Теменичи, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Теменичи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Родилась в Брянской области. Возможно Теменичи или Дятьково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Илларион Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Яценко (Абрамова) Клавдия Илларионовна

Отец ребёнка: Абрамов Илларион Матвеевич

родилась в Брянской обл. Предположительно Теменичи или Дятьково
Смерть
1963
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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