Прохоров Елизар Елизар/ Елиеферий Гаврилович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохоров Елизар Елизар/ Елиеферий Гаврилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853

умер Неизвестно

Отец
Прохоров Гаврила Васильев1825 г.р.
Мать
Прохорова Надежда Кондратьева1824 г.р.
Супруги
Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева1854 г.р.
Дети
Прохоров Андрей Елизарович22.11.1873 г.р.
Прохоров Сергей ЕлеазаровичОколо 1875 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Прохоров Гаврила Васильев

Мать: Прохорова Надежда Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Бракосочетание
17.10.1871

Жена: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.11.1873

Сын: Прохоров Андрей Елизарович

Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Прохоров Сергей Елеазарович

Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
14.06.1887

Сын: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
04.04.1891

Сын: Прохоров Св-Во 28.12.1951 Василий Елиферьевич

Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Прохоров Петр Елпидифорович

Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.