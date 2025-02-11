Прохоров Елизар Елизар/ Елиеферий Гаврилович
мужской, родился 1853
умер Неизвестно
ОтецПрохоров Гаврила Васильев1825 г.р.
МатьПрохорова Надежда Кондратьева1824 г.р.
Супруги
Дети
Прохоров Андрей Елизарович22.11.1873 г.р.
Прохоров Сергей ЕлеазаровичОколо 1875 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1873
Рождение ребёнка
Около 1875
Рождение ребёнка
14.06.1887
Рождение ребёнка
04.04.1891
Сын: Прохоров Св-Во 28.12.1951 Василий Елиферьевич
Мать ребёнка: Прохорова (Герасимова / Васильева) Федосья Андреева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1896
Смерть
Неизвестно