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Большунова Дарья Леоновна

Место рождения

Комаровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Леонтий Иоаннов

Мать: Прасковья Филиппова

Комаровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1904

Муж: Большунов Архип Иванович

Комаровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Филимонова (Большунова) Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович

Комаровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Большунова Агафья Архиповна

Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Большунова Наталья Архиповна

Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович

Смерть
1945
Комаровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

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