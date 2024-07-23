Большунова Дарья Леоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Леонтий Иоаннов
Мать: Прасковья Филиппова
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Филимонова (Большунова) Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Большунова Агафья Архиповна
Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Большунова Наталья Архиповна
Отец ребёнка: Большунов Архип Иванович
Смерть
1945