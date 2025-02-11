Путин Карп Исаакович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Путин Карп Исаакович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1911, Хрустали, Пермский округ, Уральская область

умер 30.12.1965, Бородулино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

Отец
Путин Исаак ГавриловичНеизвестно г.р.
Мать
Путина (Путин) ВероньяНеизвестно г.р.
Дети
Перминова (Путина) Елена Карпова20.05.1946 г.р.
Путин Александр КарповичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Путин Исаак Гаврилович

Мать: Путина (Путин) Веронья

Хрустали, Пермский округ, Уральская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путин Александр Карпович

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Хрустали, Пермский округ, Уральская область

Рождение ребёнка
20.05.1946

Дочь: Перминова (Путина) Елена Карпова

Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна

Хрустали, Пермский округ, Уральская область

Смерть
30.12.1965
Бородулино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

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