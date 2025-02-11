Путин Карп Исаакович
мужской, родился 1911, Хрустали, Пермский округ, Уральская область
умер 30.12.1965, Бородулино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
ОтецПутин Исаак ГавриловичНеизвестно г.р.
МатьПутина (Путин) ВероньяНеизвестно г.р.
Дети
Перминова (Путина) Елена Карпова20.05.1946 г.р.
Путин Александр КарповичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Путин Исаак Гаврилович
Мать: Путина (Путин) Веронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.05.1939
Рождение ребёнка
20.05.1946
Дочь: Перминова (Путина) Елена Карпова
Мать ребёнка: Путина (Деменева) Анна Игнатьевна
Смерть
30.12.1965
Бородулино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край