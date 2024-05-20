Савельева Марина Титовна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельева Марина Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Петр Савельевич

Рождение ребёнка
10.12.1797 ст.

Сын: Савельев Севостьян Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1799 ст.

Сын: Савельев Николай Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1802 ст.

Сын: Савельев Филипп Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1809 ст.

Дочь: (Савельева) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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