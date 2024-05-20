Савельева Марина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1797 ст.
Сын: Савельев Севостьян Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич
Рождение ребёнка
02.12.1799 ст.
Сын: Савельев Николай Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич
Рождение ребёнка
21.06.1802 ст.
Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич
Рождение ребёнка
09.10.1809 ст.
Дочь: (Савельева) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Савельев Петр Савельевич
Смерть
Неизвестно