Сысоев Susoeff Василий William Тимофеевич Timofae — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoeff Василий William Тимофеевич Timofae

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Сысоев Susoev Тимофей Лукьянович

Мать: Сысоева Susoeff Мария Mary

Россия
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: Sorikoff Soriakoff Mary William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

Россия
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Susoeff James William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

Россия
Рождение ребёнка
04.09.1912

Сын: Susoeff John William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

Рождение ребёнка
02.07.1915

Сын: Susoeff Jack William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Susoeff John William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
03.03.1920

Сын: Susoeff William William

Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

Смерть
Около 1922
Причина смерти: погиб в результате несчастного случая на производстве
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