Сысоев Susoeff Василий William Тимофеевич Timofae
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Россия
Рождение ребёнка
23.07.1908
Дочь: Sorikoff Soriakoff Mary William
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
Россия
Рождение ребёнка
25.07.1911
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
Россия
Рождение ребёнка
04.09.1912
Сын: Susoeff John William
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
Рождение ребёнка
02.07.1915
Сын: Susoeff Jack William
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Susoeff John William
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
03.03.1920
Мать ребёнка: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1922
Причина смерти: погиб в результате несчастного случая на производстве