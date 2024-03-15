Федина (Хевронина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Федин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Федин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Федин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Владимир