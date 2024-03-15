Федина (Хевронина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Хевронина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хевронин Василий Власович

Мать: Хевронина (Артамонова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Федин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Федин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Федин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Владимир

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