Совчёнкова (Логинова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Совчёнкова Елена
Отец ребёнка: Совченков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Совчёнкова) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Совченков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно