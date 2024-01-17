Совчёнкова (Логинова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совчёнкова (Логинова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Совчёнкова Елена

Отец ребёнка: Совченков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Совчёнкова) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Совченков Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совченков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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