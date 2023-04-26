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Пузырева Гликерия Романова

Место рождения

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Романов Федор Павлович

Мать: не указана

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
14.10.1912

Муж: Пузырев Степан Федорович

Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Пузырев Степан Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Пузырев Вов Василий Степанович

Отец ребёнка: Пузырев Степан Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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