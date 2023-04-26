Пузырева Гликерия Романова
Место рожденияДеревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Романов Федор Павлович
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
14.10.1912
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Пузырев Степан Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1921
Сын: Пузырев Вов Василий Степанович
Отец ребёнка: Пузырев Степан Федорович
Смерть
Неизвестно