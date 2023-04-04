Шипинский Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1777
Дата смерти04.04.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипинский Иван Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шипинская) Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипинский Евграф Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.04.1863
Похороны
Неизвестно