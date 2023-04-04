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Шипинский Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1777

Дата смерти

04.04.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипинский Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шипинская) Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипинский Евграф Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.04.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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