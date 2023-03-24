Loikkain Juho — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loikkain Juho

Место рождения

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

20.10.1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1724

Сын: Loikas Antti Juhonpoika

Мать ребёнка: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1727

Сын: Loikas Mikko Juhonpoika

Мать ребёнка: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1730

Дочь: Parviainen Lisa

Мать ребёнка: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.07.1732

Сын: Loikas Juho Juhonpoika

Мать ребёнка: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1736

Сын: Loikas Olli Juhonpoika

Мать ребёнка: не указана

Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
20.10.1773
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