Loikkain Juho
Место рожденияMelaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти20.10.1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1724
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1727
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.03.1730
Дочь: Parviainen Lisa
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.07.1732
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1736
Melaselkä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
20.10.1773
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