Федор Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Наум Тимофеевич
Мать: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Леон Федорович
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно