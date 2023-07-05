Федор Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Наумович

Федор Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Наум Тимофеевич

Мать: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Леон Федорович

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close