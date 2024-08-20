Усанин Евсей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанин Евсей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усанина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1876

Сын: Усанин Федор Евсеев

Мать ребёнка: Усанина Татьяна Ивановна

Еланкуб, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1879

Дочь: Качина (Усанина) Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Усанина Татьяна Ивановна

Еланкуб, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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