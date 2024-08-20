Усанин Евсей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усанина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1876
Сын: Усанин Федор Евсеев
Мать ребёнка: Усанина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1879
Дочь: Качина (Усанина) Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Усанина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно