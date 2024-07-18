(Маковская Сташкевич) Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маковская Сташкевич) Магдалена

(Маковская Сташкевич) Магдалена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1801 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

Рождение ребёнка
28.10.1801

Сын: Сташкевич Семен Александр Фомин

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Николаев

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