Буркин Игорь Леонидьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1962
Дата смерти22.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1992
Мать ребёнка: Жосан Светлана Геннадьевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Есть брат
Развод
01.01.2020
Жена: не указана
Смерть
22.08.2021