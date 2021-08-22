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Буркин Игорь Леонидьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1962

Дата смерти

22.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жосан Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
25.05.1992

Сын: Буркин Андрей Игоревич

Мать ребёнка: Жосан Светлана Геннадьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Есть брат
Развод
01.01.2020

Жена: не указана

Смерть
22.08.2021

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