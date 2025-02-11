Сюлаева Степанида Алексеевна 21.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева Степанида Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.09.1902

умерла 23.10.1996

Супруги
Сюлаев Владимир Иванович13.07.1906 г.р.
Дети
(Сюлаева) Пелагея Владимировна1931 г.р.
Сюлаев Виктор Владимирович1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюлаев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Сюлаева) Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сюлаев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Сюлаева) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович

Смерть
23.10.1996

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