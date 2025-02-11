Сюлаева Степанида Алексеевна
женский, родилась 21.09.1902
умерла 23.10.1996
Супруги
Сюлаев Владимир Иванович13.07.1906 г.р.
Дети
(Сюлаева) Пелагея Владимировна1931 г.р.
Сюлаев Виктор Владимирович1936 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Сюлаева) Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сюлаев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Сюлаева) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Сюлаев Владимир Иванович
Смерть
23.10.1996