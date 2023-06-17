Дежкина (Желнова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дежкина (Желнова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

13.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Желнов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1947

Дочь: Баринова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дешкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дешкина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дешкин Альберт Александрович

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аркашева Роза Александровна

Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович

Смерть
13.07.1958
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