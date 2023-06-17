Дежкина (Желнова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти13.07.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Желнов Василий
Рождение ребёнка
16.06.1947
Дочь: Баринова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дешкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дешкина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дешкин Альберт Александрович
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аркашева Роза Александровна
Отец ребёнка: Дежкин Александр Павлович
Смерть
13.07.1958