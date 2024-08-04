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Гостевский Абакум Лукич

Место рождения

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гостевских Лука Григорьевич

Мать: не указана

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гостевский Фёдор Абакумович

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мангилёва (Гостевская) Афанасья Абакумовна

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сергеева (Гостевская) Елизавета Аввакумовна

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гостевский Семён Абакумович

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гостевский Михаил Абакумович

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Гостевских) Настасья Абакумовна

Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна

Новый Златоуст, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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