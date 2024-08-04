Гостевский Абакум Лукич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гостевских Лука Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гостевский Фёдор Абакумович
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мангилёва (Гостевская) Афанасья Абакумовна
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сергеева (Гостевская) Елизавета Аввакумовна
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гостевский Семён Абакумович
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гостевский Михаил Абакумович
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Гостевских) Настасья Абакумовна
Мать ребёнка: Гостевских Хавронья Васильевна
Смерть
Неизвестно