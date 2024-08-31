Чалов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1961
Отец: Чалов Николай Павлович
Мать: Тимина Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1985
Сын: Чалов Павел Павлович
Мать ребёнка: Чалова (Лыткина) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1990
Дочь: Коваленко (Чалова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Чалова (Лыткина) Галина Михайловна