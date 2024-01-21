Иванов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2013

Сын: Иванов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Иванова (Грицкова) Евгения Анатольевна

Бракосочетание
15.05.2013

Жена: Иванова (Грицкова) Евгения Анатольевна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.11.2016

Сын: Иванов Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Иванова (Грицкова) Евгения Анатольевна

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