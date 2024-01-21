Иванов Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2013
Сын: Иванов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Иванова (Грицкова) Евгения Анатольевна
Бракосочетание
15.05.2013
Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.11.2016
Мать ребёнка: Иванова (Грицкова) Евгения Анатольевна