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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Повалихин Роман Евстафьевич
Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Повалихин Кузьма Терентьевич
Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Повалихин Родион Евстафьевич
Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Повалихина) Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Повалихин Зиновий Терентьевич
Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич