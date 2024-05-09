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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Повалихин Роман Евстафьевич

Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Повалихин Кузьма Терентьевич

Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Повалихин Родион Евстафьевич

Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Повалихина) Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Повалихин Зиновий Терентьевич

Отец ребёнка: Повалихин Терентий Евстафьевич

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