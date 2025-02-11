Плешакова Агафья Маркелловна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Плешакова Агафья Маркелловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1839

умерла 01.02.1899, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев1842 г.р.
Дети
Плешаков Иван Георгиевич / Иван Егоров15.07.1871 г.р.
Костина (Плешакова) Ксения Георгиевна1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев

Рождение ребёнка
15.07.1871

Сын: Плешаков Иван Георгиевич / Иван Егоров

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Костина (Плешакова) Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Князькина (Плешакова) Соломония Георгиевна

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.02.1899
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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