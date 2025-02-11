Плешакова Агафья Маркелловна
женский, родилась 1839
умерла 01.02.1899, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дети
Плешаков Иван Георгиевич / Иван Егоров15.07.1871 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1871
Сын: Плешаков Иван Георгиевич / Иван Егоров
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Костина (Плешакова) Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Князькина (Плешакова) Соломония Георгиевна
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тимофеевич / Георгий Тимофеев
Смерть
01.02.1899