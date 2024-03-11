Забаева Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забаева Анастасия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Бочкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович

Иваньково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.

Дочь: Забаева Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович

Иваньково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Крещена 9 числа в церкви села Стригино. Крёстный отец брат Фёдор Дмитриевич Забаев.
Рождение ребёнка
28.08.1891 ст.

Дочь: Забаева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович

Иваньково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Крещение 29.08.1891 в церкви села Стригино.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забаев Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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