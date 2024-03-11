Забаева Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Бочкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.
Дочь: Забаева Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович
Крещена 9 числа в церкви села Стригино. Крёстный отец брат Фёдор Дмитриевич Забаев.
Рождение ребёнка
28.08.1891 ст.
Дочь: Забаева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Забаев Дмитрий Михайлович
Крещение 29.08.1891 в церкви села Стригино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно