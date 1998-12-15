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Скряга Евгений Эдуардович
Скряга Евгений Эдуардович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Скряга Эдуард
Мать
Скряга (Шипилова) Татьяна Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1998
Отец:
Скряга Эдуард
Мать:
Скряга Татьяна Викторовна
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