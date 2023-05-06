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Легков Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956

Отец: Легков Иван Григорьевич

Мать: Легкова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1985

Сын: Легков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Легкова Марина Вячеславовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1988

Дочь: Котлярова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Легкова Марина Вячеславовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легкова Марина Вячеславовна

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