Легков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956
Отец: Легков Иван Григорьевич
Мать: Легкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1985
Сын: Легков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Легкова Марина Вячеславовна
Рождение ребёнка
19.09.1988
Дочь: Котлярова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Легкова Марина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно