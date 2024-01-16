Любый Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980
Мать: Любая Галина Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1996
Мать ребёнка: Любая Олеся Викторовна
Рождение ребёнка
19.11.2002
Сын: Шилинцев Владислав Вячеславович
Мать ребёнка: Шилинцева Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любая Олеся Викторовна