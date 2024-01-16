Любый Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любый Вячеслав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: не указан

Мать: Любая Галина Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1996

Сын: Любый Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Любая Олеся Викторовна

Рождение ребёнка
19.11.2002

Сын: Шилинцев Владислав Вячеславович

Мать ребёнка: Шилинцева Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилинцева Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любая Олеся Викторовна

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