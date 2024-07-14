Бурашникова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1856
Рождение ребёнка
01.09.1857
Сын: Бурашников Андриан Егоров
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1864
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
10.06.1867
Сын: Бурашников Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
06.02.1872
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
17.01.1874
Дочь: Бурашникова Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
27.05.1877
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Рождение ребёнка
27.10.1878
Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев
Смерть
Неизвестно