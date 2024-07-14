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Бурашникова Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.11.1856

Муж: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1857

Сын: Бурашников Андриан Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.10.1864

Сын: Бурашников Яков Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.06.1867

Сын: Бурашников Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Бурашников Лука Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1874

Дочь: Бурашникова Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Бурашников Устин Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Бурашников Стефан Егоров

Отец ребёнка: Бурашников Егор Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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