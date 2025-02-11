Земцов Сисой Васильев
мужской, родился 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Степанова1829 г.р.
ОтецЗемцов Василий Трофимов1827 г.р.
Супруги
Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова1852 г.р.
Дети
(Земцова) Екатерина Сисоева20.11.1872 г.р.
(Земцова) Елена Сисоева16.05.1874 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1854
Отец: Земцов Василий Трофимов
Мать: Анна Степанова
Место жительства
1858
Бракосочетание
06.02.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1872
Дочь: (Земцова) Екатерина Сисоева
Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
16.05.1874
Дочь: (Земцова) Елена Сисоева
Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
01.12.1876
Дочь: (Земцова) Варвара Сисоева
Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова
Смерть
Неизвестно