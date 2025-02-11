Земцов Сисой Васильев 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцов Сисой Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Степанова1829 г.р.
Отец
Земцов Василий Трофимов1827 г.р.
Супруги
Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова1852 г.р.
Дети
(Земцова) Екатерина Сисоева20.11.1872 г.р.
(Земцова) Елена Сисоева16.05.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Земцов Василий Трофимов

Мать: Анна Степанова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.11.1872

Дочь: (Земцова) Екатерина Сисоева

Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.05.1874

Дочь: (Земцова) Елена Сисоева

Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1876

Дочь: (Земцова) Варвара Сисоева

Мать ребёнка: Земцова (Бурнаева) Евдокия Архипова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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